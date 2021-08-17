Китай прекращает железнодорожные грузоперевозки через Литву
Железнодорожные грузоперевозки через Литву прекращает Китай. Из-за напряженной политической ситуации между странами отменяются прямые грузовые поезда из Поднебесной – часть так называемого Нового шелкового пути в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Представители Литвы в Китае пока говорят, что не получали никакого официального сообщения об отмене рейсов этих поездов. Атташе Литвы по транспорту в КНР назвал такое решение «политически мотивированным».
Напомним, ранее Литва разрешила властям Тайваня открыть в стране тайваньское посольство. Пекин посчитал это прямым нарушением обещания придерживаться принципа одного Китая, которое было дано Вильнюсом во время установления дипотношений с КНР в 1991 году. В связи с этим в Поднебесной было принято решение об отзыве своего посла из этой страны.
Татьяна Савчик:
Впрочем, Литве уже, как говорится, не привыкать стрелять себе в ноги. В последнее время официальный Вильнюс все больше подсчитывает убытки. Выступив против строительства Белорусской АЭС, Литва лишила себя шанса на дешевую энергию. На прошлой неделе заявила о намерении отказать в транзите белорусских калийных удобрений, но в этом случае потеряет еще больше.