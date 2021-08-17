Китай прекращает железнодорожные грузоперевозки через Литву

Железнодорожные грузоперевозки через Литву прекращает Китай. Из-за напряженной политической ситуации между странами отменяются прямые грузовые поезда из Поднебесной – часть так называемого Нового шелкового пути в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Представители Литвы в Китае пока говорят, что не получали никакого официального сообщения об отмене рейсов этих поездов. Атташе Литвы по транспорту в КНР назвал такое решение «политически мотивированным».

Напомним, ранее Литва разрешила властям Тайваня открыть в стране тайваньское посольство. Пекин посчитал это прямым нарушением обещания придерживаться принципа одного Китая, которое было дано Вильнюсом во время установления дипотношений с КНР в 1991 году. В связи с этим в Поднебесной было принято решение об отзыве своего посла из этой страны.