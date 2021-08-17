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Китай прекращает железнодорожные грузоперевозки через Литву

17 августа 2021 16:50
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Железнодорожные грузоперевозки через Литву прекращает Китай. Из-за напряженной политической ситуации между странами отменяются прямые грузовые поезда из Поднебесной – часть так называемого Нового шелкового пути в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай прекращает железнодорожные грузоперевозки через Литву-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Представители Литвы в Китае пока говорят, что не получали никакого официального сообщения об отмене рейсов этих поездов. Атташе Литвы по транспорту в КНР назвал такое решение «политически мотивированным».

Напомним, ранее Литва разрешила властям Тайваня открыть в стране тайваньское посольство. Пекин посчитал это прямым нарушением обещания придерживаться принципа одного Китая, которое было дано Вильнюсом во время установления дипотношений с КНР в 1991 году. В связи с этим в Поднебесной было принято решение об отзыве своего посла из этой страны.

Китай прекращает железнодорожные грузоперевозки через Литву-4

Татьяна Савчик:
Впрочем, Литве уже, как говорится, не привыкать стрелять себе в ноги. В последнее время официальный Вильнюс все больше подсчитывает убытки. Выступив против строительства Белорусской АЭС, Литва лишила себя шанса на дешевую энергию. На прошлой неделе заявила о намерении отказать в транзите белорусских калийных удобрений, но в этом случае потеряет еще больше.

# Международная политика # Рамунас Римкус # Татьяна Савчик # Фотофакт

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