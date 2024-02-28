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Китай ответил на слова Макрона об отправке войск в Украину

28 февраля 2024 11:40
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Министерство иностранных дел КНР призывает все заинтересованные стороны способствовать урегулированию конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Таким образом прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину официальный представитель МИД Китая Мао Нин. «Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», – отметил Мао Нин.

Дипломат добавил, что КНР продолжит содействовать урегулированию украинского кризиса. Так, спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершит рабочие поездки в Российскую Федерацию, Украину, а также в ряд стран Европы.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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