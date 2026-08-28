Китай определил приоритеты для ускорения нового этапа индустриализации

По словам экспертов, индустрия искусственного интеллекта уже дает мощный импульс экономике и сыграет большую роль в модернизации промышленности.

Китай ускорит новый виток индустриализации в рамках 15-го пятилетнего плана – за счет модернизации традиционных отраслей и укрепления промышленной системы. В Министерстве промышленности и информатизации КНР заявили: страна продолжит развивать новые стратегические отрасли и одновременно – отрасли будущего, включая квантовые технологии и стандарт связи 6G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синь Гобинь, заместитель министра промышленности и информатизации КНР:

Мы будем поддерживать разработку ключевых технологий, включая высокопроизводительные чипы для обучения искусственного интеллекта и мультимодальные алгоритмы, одновременно продвигая новые модели гуманоидных роботов, интерфейсы, мозг-компьютер и другие интеллектуальные продукты. Мы также разработаем легкие, доступные и простые в развертывании решения, чтобы предприятия действительно могли получить доступ к искусственному интеллекту и эффективно его использовать.

Яо Цзюнь, начальник департамента планирования Министерства промышленности и информатизации КНР:

Китай будет способствовать масштабному применению новых технологий, продуктов и сценариев в обрабатывающей промышленности. Мы будем развивать крупные приложения с использованием 5G, искусственного интеллекта, робототехники, промышленного интернета и системы Beidou, а также ускорять их коммерциализацию и широкое внедрение.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая продолжает расти. По данным Государственного статистического управления КНР, с января по июль показатель увеличился на 17,6 % в годовом выражении и превысил 680 миллиардов долларов. Существенный вклад внесла электронная промышленность – прибыль в этом секторе более чем удвоилась и обеспечила свыше девяти процентных пунктов общего прироста.