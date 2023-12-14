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Китай обогнал Европу по выпуску машин

14 декабря 2023 07:07
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Китай обогнал Европу по выпуску автомобилей. За 10 месяцев страна произвела более 20 миллионов машин. Это уже превышает показатели до пандемии на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай обогнал Европу по выпуску машин-1

В Европе, наоборот, автомобильные заводы переживают сложные времена. На фоне антироссийских санкций выпуск машин там сократился почти на четверть.

# Кризис в ЕС

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