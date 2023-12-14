Китай обогнал Европу по выпуску машин

Китай обогнал Европу по выпуску автомобилей. За 10 месяцев страна произвела более 20 миллионов машин. Это уже превышает показатели до пандемии на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китай обогнал Европу по выпуску автомобилей. За 10 месяцев страна произвела более 20 миллионов машин. Это уже превышает показатели до пандемии на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе, наоборот, автомобильные заводы переживают сложные времена. На фоне антироссийских санкций выпуск машин там сократился почти на четверть.