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Китай не попадет в ловушку прокси-войны США на Тайване

13 февраля 2024 11:23
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Экс-посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что КНР не станет участвовать в прокси-войне на Тайване, даже если США будут активно отправлять на остров оружие. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что Китай стремится к объединению с Тайванем.

Обстановка вокруг Тайваня накалилась после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году, вызвавшего критику со стороны Китая. В 1949 году официальные связи Китая и Тайваня были прерваны, но в конце 1980-х годов контакты были возобновлены через неправительственные организации.

# Международная политика

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