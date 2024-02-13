Китай не попадет в ловушку прокси-войны США на Тайване

Экс-посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что КНР не станет участвовать в прокси-войне на Тайване, даже если США будут активно отправлять на остров оружие. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что Китай стремится к объединению с Тайванем.

Обстановка вокруг Тайваня накалилась после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году, вызвавшего критику со стороны Китая. В 1949 году официальные связи Китая и Тайваня были прерваны, но в конце 1980-х годов контакты были возобновлены через неправительственные организации.