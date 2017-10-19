Китай намерен перейти на потребление газа, чтобы очистить воздух в крупных городах

Новости Китая. Китай в ближайшие десятилетия может стать крупнейшим в мире потребителем газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бум спроса на него говорит о намерении властей Поднебесной бороться за свою экологию.

От «грязных» видов топлива решили отказаться в надежде очистить воздух в крупных городах. В Пекине, например, из-за действующих угольных электростанций и котельных жители города часто сталкиваются с проблемой смога.