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Китай намерен перейти на потребление газа, чтобы очистить воздух в крупных городах

19 октября 2017 07:05
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Новости Китая. Китай в ближайшие десятилетия может стать крупнейшим в мире потребителем газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бум спроса на него говорит о намерении властей Поднебесной бороться за свою экологию.

Китай намерен перейти на потребление газа, чтобы очистить воздух в крупных городах-1

От «грязных» видов топлива решили отказаться в надежде очистить воздух в крупных городах. В Пекине, например, из-за действующих угольных электростанций и котельных жители города часто сталкиваются с проблемой смога.

Ранее Китай заявил, что рассматривает возможность поэтапного отказа от транспортных средств на традиционных видах топлива. Это решение Пекина позволит ускорить глобальный переход на электромобили.

 

# Фотофакт # Экология

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