Китай намерен инициировать в ВТО разбирательство по поводу американских санкций

Новости мира. С 23 августа США вводят 25 % пошлины на товары из Китая стоимостью 16 миллиардов долларов. В списке значатся 279 наименований продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вторая часть анонсированных пошлин. Первая была введена 6 июля, под нее попали товары на 34 миллиарда долларов. Правительство Поднебесной уже выдвинуло протест в связи с новой волной запретов с американской стороны. Китай идет на зеркальные меры. Кроме того, власти намерены инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации.