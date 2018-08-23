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Китай намерен инициировать в ВТО разбирательство по поводу американских санкций

23 августа 2018 10:19
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Новости мира. С 23 августа США вводят 25 % пошлины на товары из Китая стоимостью 16 миллиардов долларов. В списке значатся 279 наименований продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай намерен инициировать в ВТО разбирательство по поводу американских санкций-1

Это вторая часть анонсированных пошлин. Первая была введена 6 июля, под нее попали товары на 34 миллиарда долларов. Правительство Поднебесной уже выдвинуло протест в связи с новой волной запретов с американской стороны. Китай идет на зеркальные меры. Кроме того, власти намерены инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации.

# Международная политика # Фотофакт

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