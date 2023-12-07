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Китай и Евросоюз провели очный саммит в Пекине

07 декабря 2023 20:27
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В Пекине впервые за четыре года состоялся очный саммит КНР и Евросоюза. Главная тема встречи – торговый дефицит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай и Евросоюз провели очный саммит в Пекине-1

С начала года Поднебесная экспортировала в Европу товаров на сумму свыше 450 миллиардов долларов. Импорт тем временем оказался на 200 миллиардов меньше. Стороны обеспокоены торговым дисбалансом, который фиксируют уже не первый год. Глава Еврокомиссии отметила, что именно Китай является самым важным торговым партнером Евросоюза.

# Международная политика # Фотофакт

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