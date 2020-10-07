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Китай и ещё 25 стран призвали к немедленной отмене санкций для борьбы с коронавирусом

07 октября 2020 07:21
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Для эффективного реагирования на пандемию COVID-19 Китай и еще 25 государств в совместном заявлении призвали США и западные страны к немедленной отмене санкций.

Китай и ещё 25 стран призвали к немедленной отмене санкций для борьбы с коронавирусом-1

Выступая на заседании комитета по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН, посол Китая в ООН заявил, что односторонние принудительные меры нарушают Устав ООН, вредят многосторонним отношениям и ущемляют права человека. В совместном заявлении отмечается:

Китай и ещё 25 стран призвали к немедленной отмене санкций для борьбы с коронавирусом-4

Глобальная солидарность и международное сотрудничество – это самое мощное оружие в борьбе с COVID-19. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы призвать к полной и немедленной отмене односторонних принудительных мер, чтобы обеспечить полное, эффективное и действенное реагирование всех членов международного сообщества на COVID-19.

Среди государств, которые поддержали заявление, – Россия, Куба, Венесуэла, Иран, Сирия и другие.

# Коронавирус # Фотофакт

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