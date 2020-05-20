Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов

Новости мира. Нидерланды смягчают карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июня в стране откроются кафе, рестораны, театры и музеи. К штатной работе вернется также общественный транспорт. При этом гражданам все еще необходимо будет соблюдать ряд мер, среди которых и социальная дистанция. Постепенно к работе приступят средние и начальные школы, откроются колледжи и университеты.

Между тем Кипр планирует с 15 июня открыть границы для туристов. Во время третьего этапа ослабления карантина возобновят работу аэропорты и гостиницы. Страна рассчитывает на восстановление туристического потока и доходов на уровне 30 % от показателей 2019 года. ВОЗ на ассамблее здравоохранения получила вотум доверия