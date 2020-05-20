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Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов

20 мая 2020 13:12
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Новости мира. Нидерланды смягчают карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов-1

С 1 июня в стране откроются кафе, рестораны, театры и музеи. К штатной работе вернется также общественный транспорт. При этом гражданам все еще необходимо будет соблюдать ряд мер, среди которых и социальная дистанция. Постепенно к работе приступят средние и начальные школы, откроются колледжи и университеты.

Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов-4

Между тем Кипр планирует с 15 июня открыть границы для туристов. Во время третьего этапа ослабления карантина возобновят работу аэропорты и гостиницы. Страна рассчитывает на восстановление туристического потока и доходов на уровне 30 % от показателей 2019 года.

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Кипр и курорты Румынии летом откроются для туристов-7

К слову, совсем скоро откроются и румынские курорты. Ожидается, что в первую неделю лета они примут до 10 тысяч туристов. С 1 июня возобновят работу кафе и рестораны на открытых террасах.

# Коронавирус # Фотофакт

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