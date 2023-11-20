Киев пригрозил судебными исками из-за ситуации с польскими перевозчиками

«Дружба» между Украиной и Польшей дала трещину. Киев пригрозил судебными исками в связи с блокировкой погранпереходов у польских рубежей, которую устроили польские перевозчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка продолжается уже две недели. Активисты требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских коллег, чтобы те не могли предлагать более дешевый сервис. В ответ Киев готовится обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. О планах сообщили в Ассоциации международных автоперевозчиков Украины.