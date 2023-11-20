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Киев пригрозил судебными исками из-за ситуации с польскими перевозчиками

20 ноября 2023 09:49
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«Дружба» между Украиной и Польшей дала трещину. Киев пригрозил судебными исками в связи с блокировкой погранпереходов у польских рубежей, которую устроили польские перевозчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киев пригрозил судебными исками из-за ситуации с польскими перевозчиками-1

Забастовка продолжается уже две недели. Активисты требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских коллег, чтобы те не могли предлагать более дешевый сервис. В ответ Киев готовится обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. О планах сообщили в Ассоциации международных автоперевозчиков Украины.

Киев пригрозил судебными исками из-за ситуации с польскими перевозчиками-4

Ситуация обострилась 6 ноября, когда поляки перекрыли три основных контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. В результате у КПП выросли многокилометровые пробки. А цены на доставку грузов из Польши в Украину взлетели в три раза.

# Международная политика # Фотофакт

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