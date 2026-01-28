Неужели вступление Украины в ЕС теперь зависит от того, какой выбор сделает Венгрия на весенних парламентских выборах? А ведь Киев как никто другой заинтересован в смене действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента украинского конфликта именно Орбан систематически блокирует любые попытки Европейского союза интегрировать Украину. В недавнем своем обращении политик заявил, что Киев начал оказывать давление на Венгрию, угрожая руководству страны.

Он подчеркнул, что Украина перешла черту в своих попытках саботировать предстоящие выборы. Однако, по словам Орбана, никто не заставит Будапешт изменить политику, направленную на защиту интересов венгров.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Угрозы не прекратятся вплоть до парламентских выборов в стране и станут частью повседневной жизни для венгерского руководства. Киев мечтает о смене политической власти в Венгрии на проукраинскую, чтобы мы перестали быть единственной страной в Евросоюзе, которая пользуется своим право вето.

Будапешт занимает жесткую позицию, отказываясь финансировать Украину из общеевропейского бюджета. Ранее Орбан заявил, что многомиллиардные программы помощи и кредиты приведут ЕС к долговой яме.

В знак протеста Венгрия даже инициировала общенациональную петицию против таких трат. Будапешт также намерен оспаривать в Европейском суде отказ ЕС от импорта газа из России, поскольку такое решение ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.