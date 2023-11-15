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Кеннеди-младший: ослабление России навредит США

15 ноября 2023 10:03
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Кандидат в президенты Кеннеди-младший заявил, что для США нет выгоды в ослаблении Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Журналист издания Responsible Statecraft провел опрос среди кандидатов на пост президента США. Роберту Кеннеди-младшему, Марианне Уильямсон и Корнелу Уэсту был задан вопрос о том, стоит ли американскому лидеру провести мирные переговоры с целью прекращения продления конфликта в Украине.

Так, Роберт Кеннеди-младший выразил мнение, что в данный момент политика США предусматривает идею того, что если ослаблять Россию, то национальные интересы Штатов будут защищены. Одна, по его мнению, это заблуждение, и в результате Америка навредит себе.

Марианна Уильямсон из Демократической партии считает, что мирные переговоры нужны во избежание затягивания конфликта, «как в Афганистане».

Корнел Уэст сообщил, что, если он будет избран на пост президента США, то не оставит «Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе».

# Международная политика

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