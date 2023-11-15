Кембриджский словарь огласил новое слово 2023 года, которое имеет связь с ИИ

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) объявил о выборе еще одного слова 2023 года – «галлюцинировать», пишет ТАСС.

Команда Кембриджского словаря остановила свой выбор на слове hallucinate, потому что, по их мнению, новое значение отражает суть причины, по которой люди обсуждают искусственный интеллект.

В контексте ИИ-технологий глагол hallucinate стал иметь смысл «производить ложную информацию». Таким образом передается посыл о том, что современные технологии несут в себе «как потенциальные достоинства, так и существующие недостатки», говорится в сообщении опубликованном на сайте Cambridge Dictionary.