Прямой эфир

Кембридж в огне: горят более 10 зданий, эвакуируют жителей

04 декабря 2016 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Крупный пожар в США. В Кембридже штата Массачусетс горят более 10 зданий – жилые дома и церковь.

Пожару присвоен высший уровень сложности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.   

Людей массово эвакуируют.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что здания очень близко расположены друг к другу.

Языки пламени с лёгкостью перепрыгивают на соседние дома.

Из-за такой архитектурной особенности в соседнем Бостоне в 1872 году произошел пожар, который до сих пор называют «Великим». Тогда сгорели около 800 зданий.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии хотят в 3 раза сократить сенат: 4 декабря проходит референдум
04 декабря 2016 11:46

В Италии хотят в 3 раза сократить сенат: 4 декабря проходит референдум

Подтверждена гибель 9 человек в сгоревшем ночном клубе в Окленде
04 декабря 2016 11:34

Подтверждена гибель 9 человек в сгоревшем ночном клубе в Окленде

В одном из ночных клубов Окленда вспыхнул пожар: 13 человек погибли, 20 пропали без вести
03 декабря 2016 16:06

В одном из ночных клубов Окленда вспыхнул пожар: 13 человек погибли, 20 пропали без вести