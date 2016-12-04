Кембридж в огне: горят более 10 зданий, эвакуируют жителей

Новости США. Крупный пожар в США. В Кембридже штата Массачусетс горят более 10 зданий – жилые дома и церковь.

Пожару присвоен высший уровень сложности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Людей массово эвакуируют.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что здания очень близко расположены друг к другу.

Языки пламени с лёгкостью перепрыгивают на соседние дома.

Из-за такой архитектурной особенности в соседнем Бостоне в 1872 году произошел пожар, который до сих пор называют «Великим». Тогда сгорели около 800 зданий.