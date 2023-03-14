Каждый седьмой британец отказывается от еды ради экономии

Новости Великобритании. Введенные против Беларуси и России санкции стали мощным толчком развития для наших стран. Вопреки прогнозам продовольственная безопасность обеспечена. Более того, ассортимент и цены – на уровне, а зарплаты растут. Чего не скажешь о европейских странах. Так, каждый седьмой житель Великобритании пропускает прием пищи из-за роста стоимости жизни. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного по заказу крупного издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, порядка 10 % британцев отказываются от еды, чтобы смогли поесть другие члены семьи. А 4 % вынуждены обращаться в продовольственный банк и благотворительные организации, чтобы выжить. Кроме того, социсследование показало, что вынужденное сокращение расходов заставило жителей Королевства радикально изменить свой образ жизни. Чтобы сэкономить, 72 % опрошенных не включают отопление, почти 40 % стали меньше использовать горячую воду. Около 60 % не могут себе позволить даже предметы первой необходимости или вынуждены продавать ненужные вещи. А более 2,5 миллиона семей в феврале просрочили оплату кредитов, аренды жилья и счетов за коммунальные услуги.