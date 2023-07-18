Каждый пятый житель ФРГ вынужден отказаться от поездки на море – кризис

Об отпуске европейцы могут только мечтать. На фоне роста стоимости жизни далеко не все могут позволить себе отдохнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, каждый пятый житель Германии вынужден отказаться от поездки на море. Особенно тяжело приходится одиноким родителям с детьми и пенсионерам, свидетельствуют данные Евростата. Не планируют отпуск этим летом и 9 миллионов итальянцев. Как правило, жители отказываются от поездок из-за экономических трудностей.

Пересмотреть планы вынуждены и граждане Румынии. Более 70 % тех, кто все же уедет отдыхать, путешествовать планируют внутри страны.