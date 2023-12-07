Каждый пятый ребенок в 40 богатейших странах мира живёт в нищете

Каждый пятый ребенок в 40 богатейших странах мира живет в нищете. Об этом сообщается в докладе ЮНИСЕФ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты пришли к неутешительным результатам после изучения статистики, предоставленной правительствами различных государств.
Так, на 10 % вырос уровень бедности среди юных жителей Франции, Норвегии и Швейцарии, на 20 % – Великобритании. Для решения проблемы в ЮНИСЕФ призвали усилить социальную защиту уязвимых групп населения, обеспечить детям доступ к бесплатному образованию и достойные рабочие места для родителей.