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Каждый пятый ребенок в 40 богатейших странах мира живёт в нищете

07 декабря 2023 19:55
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Каждый пятый ребенок в 40 богатейших странах мира живет в нищете. Об этом сообщается в докладе ЮНИСЕФ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты пришли к неутешительным результатам после изучения статистики, предоставленной правительствами различных государств.

Каждый пятый ребенок в 40 богатейших странах мира живёт в нищете-1

Так, на 10 % вырос уровень бедности среди юных жителей Франции, Норвегии и Швейцарии, на 20 % – Великобритании. Для решения проблемы в ЮНИСЕФ призвали усилить социальную защиту уязвимых групп населения, обеспечить детям доступ к бесплатному образованию и достойные рабочие места для родителей.

# Дети # Фотофакт

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