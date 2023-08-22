Каждый год четверть населения мира сталкивается с дефицитом воды – ООН

Каждый год четверть населения мира сталкивается с дефицитом воды. Это данные Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бахрейн, Кипр, Кувейт, Ливан и Оман могут полностью оказаться без жизненно важного ресурса даже из-за кратковременной засухи. При этом, как считают эксперты, к 2050 году дефицит воды увеличится. В первую очередь с нехваткой ресурса столкнутся жители Ближнего Востока и Северной Африки, что в итоге может привести к конфликтам и отрицательно скажется на промышленности в регионе.