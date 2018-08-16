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Каждый был 4-5 см длиной. Мужчина проглотил 87 гвоздей после ссоры с девушкой

16 августа 2018 08:25
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Новости Китая. Мужчина проглотил несколько десятков гвоздей после ссоры с девушкой.

Как сообщает Daily Mail,  девушка пригрозила 25-летнему парню расставанием, поэтому он съел 87 гвоздей и 7 канцелярских кнопок.

Восьмого августа мужчину с болью в животе доставили в больницу. Ему был сделан рентген, после которого врачи поняли, что это больше, чем просто несварение желудка. Сам мужчина утверждал, что съел булочку, в которой были гвозди.

Большая часть проглоченных предметов находилась в верхней части туловища пациента, остальные были ниже.

Мужчине провели операцию, она продолжалась четыре часа. Каждый из извлеченных гвоздей был 4-5 сантиметров длиной. Канцелярские кнопки уже вышли из организма жителя Китая.

Сейчас пострадавшему предстоит восстановление.

Несколько лет назад 1,5-килограммовый комок волос удалили из желудка 10-летней девочки (читать далее).

# Несчастный случай # Фотофакт

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