Каждый был 4-5 см длиной. Мужчина проглотил 87 гвоздей после ссоры с девушкой

Новости Китая. Мужчина проглотил несколько десятков гвоздей после ссоры с девушкой.

Как сообщает Daily Mail, девушка пригрозила 25-летнему парню расставанием, поэтому он съел 87 гвоздей и 7 канцелярских кнопок.

Восьмого августа мужчину с болью в животе доставили в больницу. Ему был сделан рентген, после которого врачи поняли, что это больше, чем просто несварение желудка. Сам мужчина утверждал, что съел булочку, в которой были гвозди.

Большая часть проглоченных предметов находилась в верхней части туловища пациента, остальные были ниже.

Мужчине провели операцию, она продолжалась четыре часа. Каждый из извлеченных гвоздей был 4-5 сантиметров длиной. Канцелярские кнопки уже вышли из организма жителя Китая.

Сейчас пострадавшему предстоит восстановление.