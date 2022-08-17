Каждый 6-й житель Великобритании недоедает – инфляция в стране побила 40-летний рекорд

Новости Великобритании. Инфляция в Великобритании побила 40-летний рекорд, перевалив за 10 %. Об этом сообщило национальное статуправление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего в королевстве подорожали продукты. Рост – почти на 13 %. Особенно сильно взлетели цены на хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и овощи. Это заставило британцев потуже затянуть пояса, причем во всех смыслах. Каждый шестой житель Туманного Альбиона уже недоедает.