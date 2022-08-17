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Каждый 6-й житель Великобритании недоедает – инфляция в стране побила 40-летний рекорд

17 августа 2022 19:43
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Новости Великобритании. Инфляция в Великобритании побила 40-летний рекорд, перевалив за 10 %. Об этом сообщило национальное статуправление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый 6-й житель Великобритании недоедает – инфляция в стране побила 40-летний рекорд-1

Больше всего в королевстве подорожали продукты. Рост – почти на 13 %. Особенно сильно взлетели цены на хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и овощи. Это заставило британцев потуже затянуть пояса, причем во всех смыслах. Каждый шестой житель Туманного Альбиона уже недоедает.

Каждый 6-й житель Великобритании недоедает – инфляция в стране побила 40-летний рекорд-4

Ради экономии они отказываются от завтрака, обеда или ужина. 50 % перестали ходить в кафе и рестораны. Только число таких людей в ближайшее время станет намного больше. К концу года, по прогнозу Банка Англии, уровень инфляции достигнет 13 %.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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