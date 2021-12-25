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Католическое Рождество во многих странах отмечают с ограничениями из-за коронавируса

25 декабря 2021 12:19
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Из-за пандемии COVID-19 Рождество во многих странах встречают с ограничениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Католическое Рождество во многих странах отмечают с ограничениями из-за коронавируса -1

В Греции, Германии, Шотландии запретили любые массовые мероприятия на открытом воздухе. Власти призывали встретить Рождество дома, но и здесь есть нюансы. Жителям Нидерландов разрешено приглашать не более четырех человек – это считается послаблением режима. В этом смысле больше всего повезло швейцарцам. Там перестали требовать ПЦР-тест и отменили карантинные правила для туристов. Однако здесь возникли трудности с перелетами. Десятки авиакомпаний по всему миру отменили полеты из-за распространения «омикрона».  

# Коронавирус # Фотофакт

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