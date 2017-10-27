Каталония против досрочных региональных выборов

Глава женералитата Карлес Пучдемон заявил, что в этом нет необходимости, поэтому распускать парламент он не намерен.

Ранее сообщалось, что выборы в законодательные органы могут пройти 20 декабря. Также глава автономии отметил: применение 155-й статьи конституции Испании со стороны Мадрида – незаконно и оскорбительно. Согласно документу, все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а его полномочия переданы представителю, назначенному Мадридом.