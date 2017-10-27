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Каталония против досрочных региональных выборов

27 октября 2017 08:18
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Новости Испании. В Каталонии отказались проводить досрочные региональные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каталония против досрочных региональных выборов-1

Глава женералитата Карлес Пучдемон заявил, что в этом нет необходимости, поэтому распускать парламент он не намерен.

Ранее сообщалось, что выборы в законодательные органы могут пройти 20 декабря. Также глава автономии отметил: применение 155-й статьи конституции Испании со стороны Мадрида – незаконно и оскорбительно. Согласно документу, все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а его полномочия переданы представителю, назначенному Мадридом.

Каталония против досрочных региональных выборов-4

# Акции протеста # Фотофакт

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