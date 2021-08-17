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Картины можно и потрогать, и понюхать. В Нидерландах создали выставку для незрячих людей

17 августа 2021 13:48
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Новости Нидерландов. В музее нидерландского Утрехта открылась выставка, призванная открыть мир картин тем, кто не может видеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины можно и потрогать, и понюхать. В Нидерландах создали выставку для незрячих людей-1

Молодые художники сделали копии известных полотен, но добавили им дополнительное измерение. Так, знаменитый натюрморт ван Дейка можно и потрогать, и понюхать, то есть почувствовать все продукты, представленные в оригинале. Кстати, трогать экспонаты просто необходимо, кураторы даже предлагают зрячим надеть маски на глаза, чтобы прикоснуться к прекрасному. А вот закрывать глаза или любоваться – каждый решает сам. Тут, как говорится, дело вкуса.

# Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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