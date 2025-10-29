Политики в странах Запада продолжают показывать неадекватность, заявляя, что на сегодняшний день Крымский полуостров находится в составе Украины. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон, пишет РИА Новости.

«Они хотят вернуть Крым. Это ребячество», – прокомментировал линию поведения западных политиков Карлсон. А регулярные сообщения о якобы рушащейся российской экономике, добавил он, направлены лишь на подталкивание Брюсселя и Вашингтона продолжать поддержку Киева.

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