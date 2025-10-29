Прямой эфир

Карлсон: на Западе глупо притворяются, что Крым украинский

29 октября 2025 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Карлсон: на Западе глупо притворяются, что Крым украинский-0

Политики в странах Запада продолжают показывать неадекватность, заявляя, что на сегодняшний день Крымский полуостров находится в составе Украины. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон, пишет РИА Новости.

«Они хотят вернуть Крым. Это ребячество», – прокомментировал линию поведения западных политиков Карлсон. А регулярные сообщения о якобы рушащейся российской экономике, добавил он, направлены лишь на подталкивание Брюсселя и Вашингтона продолжать поддержку Киева.

Читайте также:
Лавров заявил об удивлении в связи с изменением позиции Трампа по Украине

В Кремле прокомментировали намерение Литвы ограничить транзит в Калининград

Фото: Pinterest

# Такер Карлсон # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек
29 октября 2025 08:31

В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек

Жилой дом обрушился на востоке Стамбула
29 октября 2025 08:19

Жилой дом обрушился на востоке Стамбула

RS: путь к миру в Украине лежит через компромисс
29 октября 2025 07:50

RS: путь к миру в Украине лежит через компромисс