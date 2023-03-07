Карликовый бегемот нашёл новый дом в Лондонском зоопарке

Карликовый бегемот нашел новый дом в Лондонском зоопарке. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и существует целая программа по его восстановлению.

Именно поэтому двухлетнюю самку привезли из Эдинбурга на знакомство к самцу по кличке Таг. В мире осталось около 2 500 особей карликовых бегемотов. Кто знает, может, именно в Лондонском зоопарке появится на свет 2 501-й.