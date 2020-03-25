Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом

Новости Румынии. В Румынию неожиданно вернулась зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юго-запад страны обрушились сильные снегопады, а температура воздуха резко понизилась. Здесь объявлен оранжевый уровень опасности.

Автолюбители оказались не готовы к таким погодным сюрпризам. Видимость на дорогах значительно ухудшилась. Фиксируются многочисленные ДТП. В горных районах, где произошли сходы лавин, на трассах оказались заблокированы десятки автомобилей.