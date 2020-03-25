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Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом

25 марта 2020 14:29
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Новости Румынии. В Румынию неожиданно вернулась зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом-1

На юго-запад страны обрушились сильные снегопады, а температура воздуха резко понизилась. Здесь объявлен оранжевый уровень опасности.

Капризы погоды. Румынию весной завалило снегом-4

Автолюбители оказались не готовы к таким погодным сюрпризам. Видимость на дорогах значительно ухудшилась. Фиксируются многочисленные ДТП. В горных районах, где произошли сходы лавин, на трассах оказались заблокированы десятки автомобилей. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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