Бывший министр финансов Украины, капитан ВСУ Владимир Омелян в своем интервью Guardian заявил, что граждане страны не настроены на смерть за возврат Крыма и Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

«Если мы готовы послать еще 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса… <...>. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть», – сказал Омелян.

Он заметил, что Украина может вести переговоры с российской стороной о прекращении огня, но с прицелом на вступление в НАТО и усиление своей армии. К диалогу готова Москва, но Киев законодательно запретил переговоры.