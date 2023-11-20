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Капитан ВСУ заявил, что украинцы не готовы умирать ради захвата Крыма

20 ноября 2023 09:37
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Бывший министр финансов Украины, капитан ВСУ Владимир Омелян в своем интервью Guardian заявил, что граждане страны не настроены на смерть за возврат Крыма и Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

«Если мы готовы послать еще 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса… <...>. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть», – сказал Омелян.

Он заметил, что Украина может вести переговоры с российской стороной о прекращении огня, но с прицелом на вступление в НАТО и усиление своей армии. К диалогу готова Москва, но Киев законодательно запретил переговоры.

# Международная политика # Владимир Омелян

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