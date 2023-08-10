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Кандидат в президенты Эквадора убит на митинге, убийца застрелен при задержании

10 августа 2023 07:00
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Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит после предвыборного митинга в Кито. Подозреваемый в совершении преступления был тяжело ранен в момент перестрелки при задержании. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали его смерть Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру государства.

Сообщается, что убийство Вильявисенсьо произошло в среду, 9 августа. При нападении на претендента на пост главы государства пострадали 9 человек. После произошедшего 5 из 7 кандидатов в президенты проинформировали, что приостанавливают свои кампании.

На фоне произошедшего лидер Эквадора объявил в стране трехдневный национальный траур. Сообщается, что дата выборов, которая была назначена на 20 августа текущего года не изменится.

# ЧП

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