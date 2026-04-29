Канцлер Германии впервые оказался на последней строчке рейтинга популярности политиков ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные предоставил Национальный социологический институт.

Политик опустился сразу на две позиции: с 18-го на 20-е место, установив собственный антирекорд. Поддержка канцлера тает даже внутри его электората: среди сторонников правящего блока он тоже занимает одни из последних позиций. Лишь 10 % опрошенных положительно оценивают работу Фридриха Мерца – это сигнал о растущем недовольстве как в обществе, так и среди традиционных сторонников.