Канада отправит в Украину оружие и боеприпасы почти на 8 млн долларов

Канада готова выделить Украине кредит до 500 миллионов долларов. Кроме того, в Украину отправят летальное оружие и боеприпасы еще почти на 8 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Канада готова выделить Украине кредит до 500 миллионов долларов. Кроме того, в Украину отправят летальное оружие и боеприпасы еще почти на 8 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о пулеметах, ружьях, снайперских винтовках, пистолетах и патронах. С таким заявлением выступил премьер-министр страны. Стоит отметить, что ранее Канада направила Киеву транспортный самолет с военной помощью.