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Канада отправит в Украину оружие и боеприпасы почти на 8 млн долларов

15 февраля 2022 13:00
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Канада готова выделить Украине кредит до 500 миллионов долларов. Кроме того, в Украину отправят летальное оружие и боеприпасы еще почти на 8 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канада отправит в Украину оружие и боеприпасы почти на 8 млн долларов-1

Речь идет о пулеметах, ружьях, снайперских винтовках, пистолетах и патронах. С таким заявлением выступил премьер-министр страны. Стоит отметить, что ранее Канада направила Киеву транспортный самолет с военной помощью.

# Международная политика # Фотофакт

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