Канада не будет участвовать в Олимпиаде-2020

Новости мира. Канада отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Канада отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заявлении Национального олимпийского комитета страны говорится о том, что из-за пандемии COVID-19 канадские атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм. С подобной проблемой столкнулась также Австралия. В связи с коронавирусом многие страны призывают организаторов перенести соревнования на более поздний срок.
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Международный олимпийский комитет, в свою очередь, ранее сообщил, что окончательное решение по Играм в Токио будет принято в течение четырех недель. Напомним, Олимпийские игры 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.