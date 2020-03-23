Канада не будет участвовать в Олимпиаде-2020

Новости мира. Канада отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заявлении Национального олимпийского комитета страны говорится о том, что из-за пандемии COVID-19 канадские атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм. С подобной проблемой столкнулась также Австралия. В связи с коронавирусом многие страны призывают организаторов перенести соревнования на более поздний срок. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы