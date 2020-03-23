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Канада не будет участвовать в Олимпиаде-2020

23 марта 2020 09:15
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Новости мира. Канада отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Канада не будет участвовать в Олимпиаде-2020-1

В заявлении Национального олимпийского комитета страны говорится о том, что из-за пандемии COVID-19 канадские атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм. С подобной проблемой столкнулась также Австралия. В связи с коронавирусом многие страны призывают организаторов перенести соревнования на более поздний срок.   

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Канада не будет участвовать в Олимпиаде-2020-4

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, ранее сообщил, что окончательное решение по Играм в Токио будет принято в течение четырех недель. Напомним, Олимпийские игры 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.   

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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