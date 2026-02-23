Каллас: прогресса по 20-му пакету санкций маловероятен

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас сообщила, что прогресс по 20-му пакету антироссийских санкций вряд ли возможен. Она также высказала сомнения по поводу одобрения кредита Украине на 90 млрд евро. Об этом пишет РИА Новости.

За день до этого Венгрия пообещала блокировать новый пакет санкций из-за остановки транзита российской нефти через Украину. Также Будапешт выступил против выделения Киеву крупного кредита.

Ранее ЕС договорился об условиях предоставления кредита: Украина должна покупать оружие у европейских фирм и соблюдать строгие антикоррупционные требования.

При этом Запад усиливает санкционное давление на Россию, что привело к росту цен в Европе и США.

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