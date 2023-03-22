Калифорния страдает от наводнений. Людям советуют покинуть дома

Новости США. Жителей Портервилля эвакуируют из-за паводка. По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бушующие потоки воды уже снесли груды мусора и обломков. Спасательные бригады Калифорнии работают почти круглосуточно, но непогода оказалась слишком серьезным соперником. Пока противостоять стихии не получается. Хотя ущерб еще не оценили, очевидно, что он немаленький. Оставаться в городе опасно, жителям советуют перебраться в другие населенные пункты, а лучше – за пределы штата.