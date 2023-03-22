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Калифорния страдает от наводнений. Людям советуют покинуть дома

22 марта 2023 07:18
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Новости США. Жителей Портервилля эвакуируют из-за паводка. По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Калифорния страдает от наводнений. Людям советуют покинуть дома-1

Калифорния страдает от наводнений. Людям советуют покинуть дома-3

Бушующие потоки воды уже снесли груды мусора и обломков. Спасательные бригады Калифорнии работают почти круглосуточно, но непогода оказалась слишком серьезным соперником. Пока противостоять стихии не получается. Хотя ущерб еще не оценили, очевидно, что он немаленький. Оставаться в городе опасно, жителям советуют перебраться в другие населенные пункты, а лучше – за пределы штата.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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