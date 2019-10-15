Прямой эфир

Калифорния стала первым штатом США, где запретили изделия из меха животных

15 октября 2019 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Калифорния стала первым штатом США, где запретили изделия из меха животных. Начиная с 2023 года, жители штата больше не смогут продавать или изготавливать одежду, обувь или сумки из меха.

Такой шаг был предложен группами по защите прав животных. Согласно закону, взысканию подвергнутся те, кто будет применять мех для изготовления различных изделий. Им выпишут штраф в размере 500 долларов. Исключение составят только предметы, которые будут использоваться в религиозных целях, а также чучела животных. Также инициируется запрет на использование животных в цирках.

Калифорния стала первым штатом США, где запретили изделия из меха животных-1

# Закон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Эквадоре решили аннулировать указ об отмене субсидий на топливо
15 октября 2019 07:03

В Эквадоре решили аннулировать указ об отмене субсидий на топливо

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
14 октября 2019 14:20

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

В Китае обрушилось здание банка
14 октября 2019 12:10

В Китае обрушилось здание банка