Новости США. Калифорния стала первым штатом США, где запретили изделия из меха животных. Начиная с 2023 года, жители штата больше не смогут продавать или изготавливать одежду, обувь или сумки из меха.

Такой шаг был предложен группами по защите прав животных. Согласно закону, взысканию подвергнутся те, кто будет применять мех для изготовления различных изделий. Им выпишут штраф в размере 500 долларов. Исключение составят только предметы, которые будут использоваться в религиозных целях, а также чучела животных. Также инициируется запрет на использование животных в цирках.