Кактусы под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Вот что выяснили учёные

Кактусы оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Ученые исследовали более 400 видов этих растений, рассказали в программе «Плюс-минус».

Особое внимание они уделили экосистемам, и с помощью компьютерного моделирования спрогнозировали их будущее по трем климатическим сценариям – при минимальном, среднем и максимальном глобальных потеплениях. Согласно полученным результатам, во всех трех случаях, даже при незначительных изменениях температуры, кактусы ждет убывание численности.