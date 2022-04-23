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Кактусы под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Вот что выяснили учёные

23 апреля 2022 16:14
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Кактусы оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Ученые исследовали более 400 видов этих растений, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Кактусы под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Вот что выяснили учёные-1

Особое внимание они уделили экосистемам, и с помощью компьютерного моделирования спрогнозировали их будущее по трем климатическим сценариям – при минимальном, среднем и максимальном глобальных потеплениях. Согласно полученным результатам, во всех трех случаях, даже при незначительных изменениях температуры, кактусы ждет убывание численности.  

Кактусы под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Вот что выяснили учёные-4

Вероятнее всего, в текущем столетии потерпят критический упадок или исчезнут около 60 % видов, а примерно 40 % существенно сократятся. Только один бразильский вид сможет адаптироваться и увеличить свой ареал.  

# Растения и цветы # Юлия Самусенко # Фотофакт

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