Какому из индийских богов делают самые щедрые подарки

В штате Гуджарат индуистскому храму поднесли дар в размере 200 килограммов золота: в три приема, последние 40 кило несколько дней тому назад.

Дилипбаи Лакхи, жертвователь:

10 лет тому мы подарили 54 кило золота, потом еще 108, а сейчас передаем храму новые 40 килограммов. Сколько это будет в деньгах — не знаю: мы покупали золото многие годы, по разной цене.

П. К. Лаири, казначей храма Сомнатх:

Это золото было поднесено всемогущему Шиве по случаю праздника: наш храм обретает было величие и количество золота в сокровищницах вскоре позволит нам стать самым влиятельным храмом в стране.

В его затруднении господину Лакхи легко помочь:

200 кило золота — это 7 055 унций, что по нынешнему биржевому курсу составляет 8 миллионов 890 тысяч долларов.

Индийским храмам повезло располагаться в стране, которая, наравне с Китаем, является основным потребителем металлического золота в целях накопления и сбережения.

Понятно, если у верующих скопилось много драгметалла, то и богам, особенно всемогущим, тоже перепадает. Тут, правда, еще один момент важен: на дворе эпоха очередной смены парадигм.

Количество царей убывать перестало, оно того и гляди расти начнет. Со священнослужителями та же история: они, даром что, в массе своей, соблюдают обет девства, а размножаются стремительно и неудержимо. Жрецам верят, они популярны и выполняют все более важные общественные функции: понятно, в их пользу все обильнее перераспределяется общественный продукт, храмы цветут, растут, золотятся, в их подвалах заводятся сами собой сокровища. Шива, если затеяно будет соревнование, вряд ли будет победителем. Ему золото несут килограммами, а его соперники заводят банки: тут индуистский вседержитель из-за приверженности архаическим методам накопления обречен на поражение.