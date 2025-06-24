Какие задачи ставит себе Иран после объявленного перемирия с Израилем? Мнение Андрея Лазуткина

Андрей Лазуткин, политолог:

Для Ирана задача номер один сегодня – это сохранить форму ядерной программы для себя. Мы не говорим про бомбу. Надо, чтобы они, по крайней мере, сохранили возможность работать с топливом и проводить исследования. Израиль хочет их вообще оставить без всего. (Это их задача.) Во-вторых, их задача, скажем, выбрать какую-то концепцию развития, которая бы не строилась на этих прокси-силах. Сегодня это уже невозможно, потому что «Хезболлах» там испытывает большие проблемы в Ливане. И, скажем, тот же: ХАМАС – это опять же не иранские силы. Они связаны с другими арабскими государствами. Поэтому для них сложная сегодня ситуация. Я бы сказал, даже в плане такого развития технологического. Потому что Иран можно разбомбить, оставить без газа, без нефти, без атомной энергии. И тогда страна будет, как Сирия, находиться в такой блокаде 10 лет. Я думаю, что для Израиля это тоже вполне себе рабочий план. Если мы не можем военным путем сразу поменять власть, надо что делать? Надо нарушать логистику, надо подрывать порты, например, как они так делали недавно. И вот это все угрозы, которые будут для Ирана, даже в случае, если завтра Трамп отпишет какой-то мир или что-то пообещает. То есть Израиль свою работу не прекратит.