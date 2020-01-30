Как живут панды-близнецы в Берлинском зоопарке?

Новости Германии. Панды-близнецы из Берлинского зоопарка готовы к встрече с посетителями. Это волнующее событие состоится 30 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне малышей представили журналистам. Пятимесячные Пит и Пауль, которые только учатся вставать на лапки и грызть бамбук, сразу же принялись изучать свой вольер. Все происходило под пристальным наблюдением их мамы – большой панды Мэн Мэн.

По словам сотрудников зоопарка, новость о том, что совсем скоро на свет появятся два малыша, очень их обрадовала.