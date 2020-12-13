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Как в мире упал показатель ВВП по итогам 9 месяцев? Цифры

13 декабря 2020 17:54
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Евгений Поболовец, СТВ:
Вот интересные цифры, на сколько упал показатель ВВП по итогам 9 месяцев 2020 года в разрезе соседних к нам государств.

Как в мире упал показатель ВВП по итогам 9 месяцев? Цифры-1

Молдова – 6,3 %, Украина – 5,5 %, Грузия – 5,1 %, Латвия – 4,3 %, Россия – 3,5 %, Польша – 3,3 %, Эстония – 3,2 %, Литва – 2,2 %, Беларусь – 1,3 %. Для сравнения: падение ВВП ЕС составит около 7 %, а экономики Великобритании, Испании, Италии, Греции и Франции просядут по ВВП на 8-11 %.

Это отсылка к вопросу, которым задавалась определенная часть нашего общества: стоило ли весной закрываться от внешнего мира и обваливать таким образом экономику страны? Цифры в этом контексте красноречивее иных громких заявлений.

Как в мире упал показатель ВВП по итогам 9 месяцев? Цифры-4

Евгений Поболовец:
И потому становится понятной позиция Литвы, которая на неделе отказалась от введения санкций против предприятия «Беларуськалий». Если помните, сначала там очень хотели так сделать, но санкции ведь ударят и по их порту в Клайпеде, который в свою очередь сильно зависит от перевалки продукции «Беларуськалия». Потому политику в сторону – только бизнес.

# Экономика # Евгений Поболовец # Фотофакт

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