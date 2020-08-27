Как в Европе будут организовывать учёбу в условиях коронавируса?

Европа готовится к началу учебного года. Однако в условиях COVID-19 странам приходится искать способы совместить учебный процесс с соблюдением безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа готовится к началу учебного года. Однако в условиях COVID-19 странам приходится искать способы совместить учебный процесс с соблюдением безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обучение в онлайн-режиме обеспечивает надежную защиту от инфекции, однако школьники видят в нем социальные и академические проблемы. Организовать работу в кабинетах оказалось непросто. Для обеспечения социальной дистанции придется разделять классы на меньшие группы, что не всегда возможно из-за нехватки преподавателей. Некоторые страны решили последовать примеру Дании, где ввели посменную организацию рабочего процесса.
Также предстоит решить вопросы, касающиеся правил гигиены. Например, во Франции учителей обязали носить маски даже во время уроков. В Испании наставники и их подопечные должны будут надевать их лишь в непосредственной близости друг от друга. А в Нидерландах и вовсе решили отказаться от масок.