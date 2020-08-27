Как в Европе будут организовывать учёбу в условиях коронавируса?

Европа готовится к началу учебного года. Однако в условиях COVID-19 странам приходится искать способы совместить учебный процесс с соблюдением безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение в онлайн-режиме обеспечивает надежную защиту от инфекции, однако школьники видят в нем социальные и академические проблемы. Организовать работу в кабинетах оказалось непросто. Для обеспечения социальной дистанции придется разделять классы на меньшие группы, что не всегда возможно из-за нехватки преподавателей. Некоторые страны решили последовать примеру Дании, где ввели посменную организацию рабочего процесса.