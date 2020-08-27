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Как в Европе будут организовывать учёбу в условиях коронавируса?

27 августа 2020 12:35
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Европа готовится к началу учебного года. Однако в условиях COVID-19 странам приходится искать способы совместить учебный процесс с соблюдением безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как в Европе будут организовывать учёбу в условиях коронавируса?-1

Обучение в онлайн-режиме обеспечивает надежную защиту от инфекции, однако школьники видят в нем социальные и академические проблемы. Организовать работу в кабинетах оказалось непросто. Для обеспечения социальной дистанции придется разделять классы на меньшие группы, что не всегда возможно из-за нехватки преподавателей. Некоторые страны решили последовать примеру Дании, где ввели посменную организацию рабочего процесса.  

Как в Европе будут организовывать учёбу в условиях коронавируса?-4

Также предстоит решить вопросы, касающиеся правил гигиены. Например, во Франции учителей обязали носить маски даже во время уроков. В Испании наставники и их подопечные должны будут надевать их лишь в непосредственной близости друг от друга. А в Нидерландах и вовсе решили отказаться от масок.  

# Коронавирус # Фотофакт

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