Как состоялся первый коммерческий суборбитальный полёт? Кадры из космоса

Первый коммерческий суборбитальный полет – теперь история. Три итальянца и три члена экипажа отважились на это приключение и не прогадали. Самолет-разгонщик поднял космолет на высоту 16 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый коммерческий суборбитальный полет – теперь история. Три итальянца и три члена экипажа отважились на это приключение и не прогадали. Самолет-разгонщик поднял космолет на высоту 16 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После отстыковки корабль самостоятельно достиг 85 километров. После этого команда провела несколько минут в невесомости и начала снижаться. И хотя длился полет чуть больше часа, эмоций хватит точно на всю жизнь.
Уолтер Вилладей, пассажир космолета:
Это превзошло ожидания. Полет был прекрасным с самого начала, включая подъем самолетом-разгонщиком. Наблюдать, как другой самолет летит рядом, было очень интересно и удивительно.
Хорошо то, что хорошо заканчивается, ведь испытания первого космолета закончились трагично. Корабль потерпел крушение. Как выяснилось позже, из-за ошибки пилота. Зато вторую модель создавали уже с учетом прежних недоработок. Следующий коммерческий рейс запланирован на август.