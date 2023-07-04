Как состоялся первый коммерческий суборбитальный полёт? Кадры из космоса

Первый коммерческий суборбитальный полет – теперь история. Три итальянца и три члена экипажа отважились на это приключение и не прогадали. Самолет-разгонщик поднял космолет на высоту 16 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После отстыковки корабль самостоятельно достиг 85 километров. После этого команда провела несколько минут в невесомости и начала снижаться. И хотя длился полет чуть больше часа, эмоций хватит точно на всю жизнь.

Уолтер Вилладей, пассажир космолета:

Это превзошло ожидания. Полет был прекрасным с самого начала, включая подъем самолетом-разгонщиком. Наблюдать, как другой самолет летит рядом, было очень интересно и удивительно.