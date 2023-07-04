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Как состоялся первый коммерческий суборбитальный полёт? Кадры из космоса

04 июля 2023 12:14
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Первый коммерческий суборбитальный полет – теперь история. Три итальянца и три члена экипажа отважились на это приключение и не прогадали. Самолет-разгонщик поднял космолет на высоту 16 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как состоялся первый коммерческий суборбитальный полёт? Кадры из космоса-1

После отстыковки корабль самостоятельно достиг 85 километров. После этого команда провела несколько минут в невесомости и начала снижаться. И хотя длился полет чуть больше часа, эмоций хватит точно на всю жизнь.

Как состоялся первый коммерческий суборбитальный полёт? Кадры из космоса-4

Уолтер Вилладей, пассажир космолета:
Это превзошло ожидания. Полет был прекрасным с самого начала, включая подъем самолетом-разгонщиком. Наблюдать, как другой самолет летит рядом, было очень интересно и удивительно.

Как состоялся первый коммерческий суборбитальный полёт? Кадры из космоса-7

Как состоялся первый коммерческий суборбитальный полёт? Кадры из космоса-9

Хорошо то, что хорошо заканчивается, ведь испытания первого космолета закончились трагично. Корабль потерпел крушение. Как выяснилось позже, из-за ошибки пилота. Зато вторую модель создавали уже с учетом прежних недоработок. Следующий коммерческий рейс запланирован на август.

# Космос # Марина Кишкурно # Фотофакт

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