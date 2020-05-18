Как оформить загранпаспорт гражданам Украины для поездок в Беларусь?

Новости Украины. С сентября выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принял официальный Киев.
Украинцы, проживающие на территории нашей страны и не планирующие в ближайшее время возвращение на родину, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или в консульстве в Бресте.
А вот для жителей приграничных районов Украины ничего не изменится. Для них остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам.
Постановление Кабинета министров «О частичном приостановлении действия Соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан», по словам разработчиков, должно уменьшить время прохождения пограничного контроля. На пунктах пропуска информация с загранпаспортов считывается специальными приборами. Исключается и возможность выехать по чужим документам.
Обычные паспорта в виде книжки имеют низкую степень защиты. Только в 2020 году в Украине выявили около 50 поддельных документов, удостоверяющих личность. За 2019-й – почти 450 недействительных паспортов.