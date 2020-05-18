Как оформить загранпаспорт гражданам Украины для поездок в Беларусь?

Новости Украины. С сентября выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принял официальный Киев.

Украинцы, проживающие на территории нашей страны и не планирующие в ближайшее время возвращение на родину, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или в консульстве в Бресте.

А вот для жителей приграничных районов Украины ничего не изменится. Для них остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам.