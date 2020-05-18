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Как оформить загранпаспорт гражданам Украины для поездок в Беларусь?

18 мая 2020 11:07
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Новости Украины. С сентября выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принял официальный Киев.

Украинцы, проживающие на территории нашей страны и не планирующие в ближайшее время возвращение на родину, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или в консульстве в Бресте.

А вот для жителей приграничных районов Украины ничего не изменится. Для них остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам.

Как оформить загранпаспорт гражданам Украины для поездок в Беларусь?-1

Постановление Кабинета министров «О частичном приостановлении действия Соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан», по словам разработчиков, должно уменьшить время прохождения пограничного контроля. На пунктах пропуска информация с загранпаспортов считывается специальными приборами. Исключается и возможность выехать по чужим документам.

Обычные паспорта в виде книжки имеют низкую степень защиты. Только в 2020 году в Украине выявили около 50 поддельных документов, удостоверяющих личность. За 2019-й – почти 450 недействительных паспортов.

# Документы # Фотофакт

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