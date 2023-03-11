Прямой эфир

Как один из крупнейших банков Силиконовой долины обанкротился за два дня? Эксперты называют это сенсацией

11 марта 2023 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Один из крупнейших банков Силиконовой долины обанкротился за два дня. Причиной стала неудачная финансовая операция на бирже, в результате которой компания потеряла 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как один из крупнейших банков Силиконовой долины обанкротился за два дня? Эксперты называют это сенсацией-1

Ситуация вызвала беспокойство вкладчиков: клиенты бросились снимать деньги. В итоге акции банка обрушились. И руководство вынужденно объявило о банкротстве. Историю разорения одного из самых успешных банков эксперты уже назвали сенсацией. Сейчас у отделений стоят длинные очереди. Люди надеются вернуть хотя бы часть суммы. Однако большая часть депозитов, которые в целом составляют 170 миллиардов долларов, не застрахованы, а значит, многие клиенты рискуют остаться без денег.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Основатель ЧВК «Вагнер» решил баллотироваться в президенты Украины в 2024 году
11 марта 2023 13:50

Основатель ЧВК «Вагнер» решил баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Медведев предложил переименовать Украину в «Бандера-рейх» в ответ на Московию
11 марта 2023 12:38

Медведев предложил переименовать Украину в «Бандера-рейх» в ответ на Московию

Американский политик Янг: ввод войск НАТО в Украину закончится третьей мировой войной
11 марта 2023 10:48

Американский политик Янг: ввод войск НАТО в Украину закончится третьей мировой войной