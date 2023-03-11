Как один из крупнейших банков Силиконовой долины обанкротился за два дня? Эксперты называют это сенсацией

Новости США. Один из крупнейших банков Силиконовой долины обанкротился за два дня. Причиной стала неудачная финансовая операция на бирже, в результате которой компания потеряла 2 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация вызвала беспокойство вкладчиков: клиенты бросились снимать деньги. В итоге акции банка обрушились. И руководство вынужденно объявило о банкротстве. Историю разорения одного из самых успешных банков эксперты уже назвали сенсацией. Сейчас у отделений стоят длинные очереди. Люди надеются вернуть хотя бы часть суммы. Однако большая часть депозитов, которые в целом составляют 170 миллиардов долларов, не застрахованы, а значит, многие клиенты рискуют остаться без денег.