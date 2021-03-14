«Как мы пережили локдаун». Основательница танцевальных школ в Германии показала, что изменилось в её работе во время карантина

Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Жительница Лондона о коронавирусе: «Британия не выходила из таких строгих мер практически никогда» И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности.

Виктория Вавилова:

С вами Виктория Вавилова. Я поделюсь новостями о том, как мы пережили локдаун за последний год. Так как я являюсь основателем нескольких танцевальных школ в Германии, мы перешли на онлайн-формат. Сказать, что он доступный, простой, удобный – конечно же, нет. Но я покажу вам, как все-таки мы смогли это немного трансформировать.

В Германии на этих выходных прокатилась очередная волна протестов против карантинных мер. Масочный режим бьет по рейтингам правящих партий, а малый бизнес и туроператоры бьют тревогу. Эксперты говорят о десятках тысяч «фирм-зомби», существование которых искусственно поддерживается субсидиями. Впрочем, 17 тысяч фирм официально заявили о банкротстве.

Виктория Вавилова:

Позади меня находится бар моей подруги – абсолютно новый, отремонтированный, но так ни разу и не открывшийся.

К сожалению, ничего у нас не работает. Нам не дали открыться. Мы купили бар до нового локдауна, второго. Получилось так, что мы сделали ремонт, вложились, и буквально перед открытием, буквально за пару дней, нам не разрешили. Уже переживаем даже, чтобы это все поскорее закончилось.