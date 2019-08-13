Как котёнок. Мяукающий гепард рассмешил пользователей соцсетей

Видео мяукающего гепарда покорило пользователей сети. Попав в объектив, представитель семейства кошачьих смотрел снимающему прямо в глаза и как будто пытался что-то ему рассказать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись с урчанием хищника стала вирусной. Ее оценили уже сотни пользователей. Гепарды – самые быстрые млекопитающие: за три секунды животное может развивать скорость до 110 киллометров в час.