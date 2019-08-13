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Как котёнок. Мяукающий гепард рассмешил пользователей соцсетей

13 августа 2019 08:05
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Видео мяукающего гепарда покорило пользователей сети. Попав в объектив, представитель семейства кошачьих смотрел снимающему прямо в глаза и как будто пытался что-то ему рассказать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как котёнок. Мяукающий гепард рассмешил пользователей соцсетей -1

Запись с урчанием хищника стала вирусной. Ее оценили уже сотни пользователей. Гепарды – самые быстрые млекопитающие: за три секунды животное может развивать скорость до 110 киллометров в час.

Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами (читать далее). 

Как котёнок. Мяукающий гепард рассмешил пользователей соцсетей -4

# Дикие животные # Фотофакт

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