Как бегемот Ники справляется c рекордной жарой в Великобритании? Видео из Лондонского зоопарка

Новости Великобритании. Небывалая жара охватила Великобританию, +33 °C – это впервые стало поводом для объявления высшего уровня природной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рекордную волну тепла по-своему отреагировал в Лондонском зоопарке карликовый бегемот Ники. В эти дни он упорно занят охлаждающим плаванием.