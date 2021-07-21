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Как бегемот Ники справляется c рекордной жарой в Великобритании? Видео из Лондонского зоопарка

21 июля 2021 15:15
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Новости Великобритании. Небывалая жара охватила Великобританию, +33 °C – это впервые стало поводом для объявления высшего уровня природной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как бегемот Ники справляется c рекордной жарой в Великобритании? Видео из Лондонского зоопарка-1

На рекордную волну тепла по-своему отреагировал в Лондонском зоопарке карликовый бегемот Ники. В эти дни он упорно занят охлаждающим плаванием.

# Животные # Фотофакт

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