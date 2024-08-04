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Кадыров сообщил, когда Россия одержит победу в СВО

04 августа 2024 13:15
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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Россия одержит победу в украинском конфликте в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что у ВСУ есть сложности с пехотой и с авиацией, в то время, как русские войска уверенно наступают под Волчанском.

Военные РФ продолжают наступление, занимая все новые населенные пункты, в числе которых – поселки Прогресс и Евгеновка в ДНР.

При этом по словам замначальника главного управления военно-политической работы Министерства обороны РФ Апти Алаудинова, специальная операция будет завершена к концу 2024 года.

# Международная политика

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