Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Россия одержит победу в украинском конфликте в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что у ВСУ есть сложности с пехотой и с авиацией, в то время, как русские войска уверенно наступают под Волчанском.

Военные РФ продолжают наступление, занимая все новые населенные пункты, в числе которых – поселки Прогресс и Евгеновка в ДНР.

При этом по словам замначальника главного управления военно-политической работы Министерства обороны РФ Апти Алаудинова, специальная операция будет завершена к концу 2024 года.