Кадыров предложил делать три выстрела в воздух и один в лоб при беспорядках

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы немедленно задерживать участников беспорядков и, в случае надобности, применить оружие. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, если человек никак не реагирует от трех предупредительных выстрелов, нужно выстрелить ему в лоб. Об этом он сказал на встрече с представителями МВД и Росгвардии.

В воскресенье в Махачкале произошли массовые беспорядки, когда жители проникли на взлетную полосу аэропорта. В результате было задержано 83 человека, заведено уголовное дело о массовых беспорядков. Ранее Кадыров особо отметил, что аналогичная провокация в Чечне была пресечена.