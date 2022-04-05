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Кадры весенних пейзажей в Китае просто захватывают дух. Смотрите, что так привлекает туристов

05 апреля 2022 09:06
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Новости Китая. Эти кадры мы получили из Китая. Теплый ветер создал серию захватывающих дух сцен, погружая людей в разнообразные живописные пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры весенних пейзажей в Китае просто захватывают дух. Смотрите, что так привлекает туристов-1

Кадры весенних пейзажей в Китае просто захватывают дух. Смотрите, что так привлекает туристов-3

Ярко-красные и розовые цветы абрикоса в Памирском нагорье сохранят жизненную силу самое позднее до середины апреля из-за разницы в высоте. И туристы будут стекаться туда на особые встречи с этими цветами.

Кадры весенних пейзажей в Китае просто захватывают дух. Смотрите, что так привлекает туристов-6

Кадры весенних пейзажей в Китае просто захватывают дух. Смотрите, что так привлекает туристов-8

А вот в Центральном Китае в белое окрасились грушевые деревья. Причем сады там опыляют не пчелы, а люди.

# Растения и цветы # Фотофакт

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