Кадры весенних пейзажей в Китае просто захватывают дух. Смотрите, что так привлекает туристов

Новости Китая. Эти кадры мы получили из Китая. Теплый ветер создал серию захватывающих дух сцен, погружая людей в разнообразные живописные пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Эти кадры мы получили из Китая. Теплый ветер создал серию захватывающих дух сцен, погружая людей в разнообразные живописные пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ярко-красные и розовые цветы абрикоса в Памирском нагорье сохранят жизненную силу самое позднее до середины апреля из-за разницы в высоте. И туристы будут стекаться туда на особые встречи с этими цветами.
А вот в Центральном Китае в белое окрасились грушевые деревья. Причем сады там опыляют не пчелы, а люди.